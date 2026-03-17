Bantu Perayaan Meugang, Liga Muslim Dunia Serahkan 1 Juta Riyal ke Masyarakat Aceh*

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan Liga Muslim Dunia memberikan bantuan kepada masyarakat Aceh sebesar 1 juta Riyal atau setara Rp 4,5 miliyar lebih.

Dana bantuan ini diserahkan ke masyarakat Aceh dalam rangka untuk perayaan tradisi Meugang yang dilakukan setiap tahunnya.

"Sebagai bentuk salah satu implementasi kunjungan Sekjen Liga Muslim Dunia Syaikh Dr Muhammad Abdul Karim Al-Issa kepada Presiden RI Prabowo Subianto pada Desember 2025, Liga Muslim Dunia membantu masyarakat Aceh terdampak banjir bandang," kata Ahmad Muzani dalam keterangannya, Selasa (17/3/2026).

Dia menambahkan bantuan senilai 1 juta Riyal tersebut disalurkan melalui 150 pondok-pondok pesantren, yang diwujudkan dalam bentuk 90 sapi dan 13.500 bingkisan lebaran, dimanfaatkan peruntukannya bagi para santri, asatidz, dan masyarakat sekitar pesantren di 14 Kabupaten di Provinsi Aceh untuk pelaksanaan tradisi Meugang yang dilakukan setiap tahun.

Muzani menjelaskan, bantuan ini didistribusikan mulai hari ini sampai dengan menjelang Hari Raya IdulFitri.

Menurutnya, bantuan ini sebagai penguat tradisi masyarakat Aceh "Meugang", yaitu memakan hidangan/masakan daging menjelang atau saat Idul Fitri.

Koordinator pendistribusian bantuan di Aceh diantaranya yakni Pengasuh Pesantren Ummul Aiman/Rais Syuriah PWNU Aceh Tengku Waled Nuruzzahri, Dr Iskandar Zulkarnain dan KH Anizar Masyhadi MA serta para relawan yang terlibat.

"Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas bantuan bagi masyarakat Aceh dari Liga Muslim Dunia melalui Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Hal serupa juga disampaikan oleh para pengasuh pesantren, ulama dan tokoh masyarakat Aceh," ucap Ustaz Anizar.