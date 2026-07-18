Bantu Perbaiki SD di Daerah Bengkulu Selatan, IDE Preneur Bersama GDI Adakan Golf Charity 2026
jpnn.com, JAKARTA - Indonesian Democracy and Education (IDE) Preneur dan Green Democracy Institute (GDI) menyelenggarakan Golf Charity 2026 di Karawaci Tangerang Banten pada Jumat (17/7/2026).
Organsasi pemuda binaan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Baktiar Najamudin itu sebelumnya pernah sukses menyelenggarakan golf charity pada tahun 2025 lalu disumbangkan untuk memperbaiki dan melengkapi fasilitas salah satu Sekolah Dasar di So'e, Nusa Tenggara Timur.
"Program Amal ini adalah bagian dari upaya kami dalam mendukung Pemerintah dalam menyiapkan SDM dan ekosistem sekolah di daerah. Niat dan motivasinya sederhana, hanya silaturahmi dan menghimpun kemurahan hati dari para Golfers untuk disalurkan ke daerah yang membutuhkan," ujar Sultan saat memberikan sambutannya.
Menurutnya, Pendidikan adalah fondasi pembangunan Nasional sehingga agenda pembangunan nasional harus dimulai dengan menyiapkan kapasitas kognitif fasilitas pendidikan yang memadai.
"Oleh Karena itu, Kami mengajak semua elemen bangsa terutama para Pengusaha Muda untuk mendukung program prioritas pemerintah yang mengarah pada peningkatan kualitas SDM, seperti program MBG, Sekolah Rakyat dll," tegas Mantan ketua HIPMI Bengkulu itu.
"Atas nama lembaga DPD RI, kami mengapresiasi dan menyambut baik Program Amal IDE Preneur yang mengagumkan ini. Insha Allah ke depan skala kegiatan ini semakin besar, sehingga dapat membantu lebih banyak Sekolah di daerah," harapnya.
Lebih lanjut, ketua panitia Golf Charity IDE Preneur 2026 Putra mengungkapkanhasil program Amal ini akan disalurkan untuk memperbaiki bangunan Salah satu Sekolah Dasar di Daerah Bengkulu Selatan.
"Kami telah melakukan penilaian Dan verifikasi terhadap kepada beberapa calon sekolah penerima bantuan hasil Golf Charity Kali ini. Dan pilihannya diberikan kepada SD Negeri 35 Bengkulu Selatan," ungkapnya.
Indonesian Democracy and Education (IDE) Preneur dan Green Democracy institute (GDI) menyelenggarakan Golf Charity 2026 di Karawaci Tangerang Banten, Jumat.
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