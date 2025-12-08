Bantu Promotor Jaga Kepercayaan, Refund Tiket Konser Perlu Diperkuat

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI Fitrah Bukhari menilai penguatan regulasi terkait mekanisme pengembalian uang (refund) dan kompensasi bagi konsumen konser musik perlu diperkuat ke depan.

Pesan itu disampaikan Fitrah saat hadir dalam Rapat Koordinasi Pengaduan Konsumen Lintas Kementerian atau Lembaga sektor pariwisata di Cibubur, Jawa Barat, Minggu (7/12).

"Konsumen berhak atas kepastian. Tidak boleh lagi ada situasi di mana penonton menunggu berbulan-bulan untuk refund yang tidak jelas," kata dia dalam keterangan persnya, Senin (8/12).

Fitrah menekankan pengaturan mekanisme refund menjadi urgensi nasional, karena belakangan meningkat kasus pembatalan atau perubahan waktu konser.

"Indonesia membutuhkan standar nasional yang tegas dan wajib dipatuhi semua promotor dan platform tiket,” ujarnya.

Fitrah melanjutkan kebijakan tegas refund sebenarnya menguntungkan promotor dalam menguatkan kepercayaan publik menyelenggarakan konser.

"Regulasi yang jelas membantu pelaku usaha menjaga kepercayaan publik dan memperkuat keberlanjutan bisnis konser di Indonesia,” tutur Fitrah.

Dia mengatakan industri konser musik tidak bisa langgeng tanpa perlindungan konsumen yang memadai seperti mekanisme refund.