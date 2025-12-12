Bantu Proses Rehabilitasi Pascabencana, Usakti Kirim Tim Medis & Sukarelawan ke Aceh
jpnn.com, JAKARTA - Universitas Trisaksi (Usakti) mengirim tim medis dan sukarelawan ke Aceh pada Kamis (11/12) demi membantu proses rehabilitasi provinsi Tanah Rencong setelah dihantam banjir dan longsor.
Rektor Universitas Trisakti Kadarsah Suryadi bersama Wakil Rektor III Yoska Oktaviano, dan Dekan Fakultas Kedokteran Yenny melepas langsung tim yang dikirim selama sepakan.
"Universitas Trisakti selalu siap hadir membantu masyarakat saat terjadi bencana," ujar Kadarsah dalam keterangan persnya dikutip Jumat (12/12).
Adapun, tim medis dan sukarelawan terdiri dari dokter-dokter Universitas Trisakti, Presiden Mahasiswa, perwakilan TBMT, BEM Fakultas Kedokteran, dan unit pencinta alam Aranyacala.
Mereka nantinya memberikan pelayanan kesehatan, melakukan pendataan kebutuhan warga, serta menyalurkan bantuan logistik.
Kadarsah menyebutkan tim juga akan bergerak ke berbagai titik terdampak bencana di Aceh untuk menyalurkan bantuan langsung.
Sementara itu, ujarnya, tim medis akan memberikan layanan kesehatan darurat, termasuk pemeriksaan penyakit infeksi pascabanjir.
"Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh sukarelawan yang terlibat dalam misi kemanusiaan ini," kata Kadarsah.
Usakti mengirim tim medis dan sukarelawan ke Aceh pada Kamis (11/12) demi membantu proses rehabilitasi provinsi Tanah Rencong.
