Bantu Warga Terdampak Banjir di Pekalongan, Bea Cukai Tegal Salurkan Bantuan Sembako

jpnn.com, PEKALONGAN - Pegawai Bea Cukai Tegal berdonasi untuk membantu warga terdampak banjir di Kabupaten Pekalongan.

Melalui kegiatan Bea Cukai Peduli pada Selasa (27/1), donasi tersebut disalurkan dalam bentuk bantuan paket sembako.

Penyaluran bantuan dilakukan melalui Posko Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pekalongan sebagai bagian dari upaya mendukung kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat dan pemulihan.

Bantuan tersebut difokuskan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari warga yang masih terdampak banjir dan berada di sejumlah titik pengungsian.

Penyerahan bantuan dilakukan secara sederhana dan terkoordinasi melalui BPBD setempat agar distribusi dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan data BPBD Kabupaten Pekalongan, banjir yang melanda wilayah tersebut berdampak pada 29 desa di enam kecamatan.

Hingga saat penyaluran bantuan berlangsung, jumlah warga yang mengungsi tercatat mencapai 1.874 jiwa.

Kondisi di beberapa wilayah masih menunjukkan genangan air dan keterbatasan akses, sementara sebagian warga mulai melakukan pembersihan rumah dan lingkungan secara bertahap.