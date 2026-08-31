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Bantu Warga Terdampak Erupsi Gunung Sinabung, 100 Personel Brimob Dikerahkan ke Lapangan

Bantu Warga Terdampak Erupsi Gunung Sinabung, 100 Personel Brimob Dikerahkan ke Lapangan
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Satuan Brimob Polda Sumut resmi menerjunkan 100 personel ke zona terdampak sebagai wujud nyata kesiapsiagaan polri dalam penanggulangan bencana, Senin (31/8/2026). Foto: Antara

jpnn.com, JAKARTA - Satuan Brimob Polda Sumut resmi menerjunkan 100 personel ke zona terdampak sebagai wujud nyata kesiapsiagaan polri dalam penanggulangan bencana, Senin (31/8/2026).

Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Sumut Kombes M Rendra Salipu mengatakan pengerahan personel wujud kesiapsiagaan untuk selalu hadir ketika masyarakat membutuhkan bantuan.

"Kami siap hadir, dan membantu masyarakat yang terdampak maupun yang membutuhkan bantuan," ujar dia di Medan, Senin.

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Ia mengatakan pengerahan personel itu tidak hanya datang untuk melaksanakan tugas, akan tetapi juga memberikan rasa aman dan memastikan masyarakat tidak merasa sendirian menghadapi situasi tersebut.

Ia mengatakan 100 personel tersebut disiagakan guna membantu penanganan situasi bencana, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung proses evakuasi apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.

Ia meminta seluruh personel yang ditugaskan agar mengutamakan keselamatan, meningkatkan kewaspadaan, serta tetap mengedepankan sikap humanis dalam setiap pelaksanaan tugas.

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“Utamakan keselamatan, tetap humanis, dan berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jadikan kehadiran Brimob sebagai bentuk nyata pengabdian dan kepedulian kepada masyarakat,” ucapnya.

Pihaknya juga mendirikan dapur lapangan guna mendukung pemenuhan kebutuhan makanan dalam kondisi darurat, sedangkan  kendaraan taktis disiagakan guna menunjang mobilitas dan respons cepat personel di lapangan.

Satuan Brimob Polda Sumut resmi menerjunkan 100 personel ke zona terdampak sebagai wujud nyata kesiapsiagaan polri dalam penanggulangan bencana, Senin (31/8).

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