Bantu Warga Terdampak Gempa di Manggarai, Untar Beri Pelayanan Kesehatan dan Pendampingan
jpnn.com, MANGGARAI - Universitas Tarumanagara (Untar) memberikan pelayanan kesehatan dan pendampingan psikososial bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kegiatan yang dilaksanakan pada 28–30 September 2026 tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan kesehatan fisik dan psikologis masyarakat pascabencana.
Program pengabdian kepada masyarakat yang dikoordinasikan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Dikti) Wilayah III tersebut melibatkan dosen, mahasiswa, dan alumni Fakultas Kedokteran (FK) serta Fakultas Psikologi (FPsi) Untar, dengan dukungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Untar.
Pelayanan dilaksanakan di sejumlah wilayah, antara lain Pongleko, Bea Mese, dan wilayah kerja Puskesmas Lao.
Tim Untar mengintegrasikan pemeriksaan kesehatan dengan pendampingan psikososial guna menjawab kebutuhan masyarakat terdampak bencana.
Di Pongleko, tim FK Untar memberikan pelayanan kepada 136 pasien dengan berbagai keluhan, antara lain gangguan pencernaan, batuk, pilek, dan anemia.
Pemeriksaan dilakukan untuk menangani keluhan kesehatan sekaligus mengantisipasi memburuknya kondisi kesehatan yang telah dialami warga sebelum bencana.
Sementara itu, tim FPsi Untar memberikan pendampingan psikososial kepada 90 warga.
Untar memberikan pelayanan kesehatan dan pendampingan psikososial bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Manggarai, NTT
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