Bantu Warga Terdampak Karhutla di OKI, Cak Imin Salurkan 12.000 Liter Air Bersih

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin menyalurkan bantuan sebanyak 12.000 liter air bersih untuk warga yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, Sabtu (17/10/2026).

Proses penyaluran bantuan kemanusiaan ini diserahkan secara langsung di lapangan melalui sinergi antara Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Kabupaten OKI dan Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) PKB Kecamatan Kayuagung pada Sabtu (17/10).

“Ini merupakan bentuk kepedulian dan perhatian dari Ketua Umum PKB Gus Muhaimin terhadap masyarakat yang terdampak karhutla di Kabupaten OKI,” kata Ketua DPAC PKB Kecamatan Kayuagung Bakar dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

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Selain itu, Bakar mengatakan penyaluran bantuan tersebut menandakan kehadiran PKB di tengah masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui pernyataan, tetapi juga melalui tindakan nyata untuk membantu masyarakat menghadapi persoalan yang mereka rasakan.

“PKB hadir di tengah masyarakat, terutama untuk mereka yang sedang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih,” katanya.

Sementara itu, dia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat.

“Kami berharap bantuan ini bisa sedikit meringankan beban masyarakat. Air bersih merupakan kebutuhan dasar sehingga ketika warga mengalami kesulitan mendapatkannya, kami berupaya hadir dan membantu,” ujarnya.

Adapun Kamal selaku salah seorang warga terdampak karhutla mengaku bersyukur atas bantuan air bersih tersebut.