Bantu Warga Tetap Terhubung, TelkomGroup Sediakan Internet Gratis di NTT

jpnn.com, NUSA TENGGARA TIMUR - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menghadirkan akses internet di sejumlah wilayah yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Langkah itu dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk mendukung kebutuhan komunikasi warga selama masa tanggap dan pemulihan.

Akses internet tersebut tersedia secara gratis dan dapat dimanfaatkan masyarakat tanpa dikenakan biaya.

Direktur Network Telkom Nanang Hendarno mengatakan dalam situasi bencana, kebutuhan untuk tetap terhubung menjadi semakin penting, baik bagi masyarakat untuk berkomunikasi dengan keluarga maupun sebagai petugas dan pihak yang terlibat dalam menjalankan penanganan di lapangan.

"Kami TelkomGroup menghadirkan berbagai dukungan konektivitas di titik-titik strategis dan memastikan masyarakat tetap memiliki akses komunikasi yang dapat diandalkan,” ungkap Nanang.

Sebagai bagian dari dukungan konektivitas di lapangan, Posko Siaga Bencana Telkomsel telah berdiri di beberapa lokasi, yakni Gelora Samador Maumere, GraPARI Maumere, dan Telkomsel Authorized Partner (TAP) Rajawali Maumere.

Sementara itu, posko di Mbay Nagekeo, TAP Borong, dan TAP Ruteng, serta Kantor Wilayah Telkom di Flores dan sekitarnya, tengah dalam proses persiapan untuk mendukung kebutuhan masyarakat secara lebih luas.

Di Posko Gelora Samador Maumere, Telkomsel juga menyediakan layanan IndiHome berkecepatan 200 Mbps dan Mesh WiFi secara gratis yang kini telah dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan di lokasi pengungsian.