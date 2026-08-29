Bantuan Alat Tenun dari JRP Insurance Untuk Pemulihan Desa Adat Sade

jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Pemulihan masyarakat pascakejadian tidak hanya membutuhkan dukungan terhadap aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga upaya menjaga keberlanjutan aktivitas sosial serta warisan budaya yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat.

Berangkat dari komitmen tersebut, PT Jasaraharja Putera (JRP Insurance) menghadirkan dukungan melalui program CSR berupa bantuan alat tenun gedokan bagi masyarakat Desa Adat Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

JRP memberikan total 25 unit alat tenun gedokan kepada masyarakat Desa Adat Sade.

Bantuan tersebut diberikan secara langsung oleh Direktur Utama JRP Abdul Haris dan diterima oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal, serta disaksikan oleh Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

Bantuan alat tenun gedokan ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan aktivitas masyarakat Desa Adat Sade sekaligus menjaga tradisi menenun yang telah menjadi bagian dari warisan budaya lokal.

Dukungan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendorong proses pemulihan masyarakat setelah terjadinya kebakaran yang berdampak terhadap aktivitas dan kehidupan masyarakat di kawasan Desa Adat Sade.

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Abdul Haris mengatakan dukungan tersebut merupakan wujud komitmen perusahaan untuk hadir bersama masyarakat, tidak hanya dalam menghadapi risiko, tetapi juga dalam proses pemulihan dan penguatan kembali kehidupan masyarakat setelah terjadi suatu peristiwa.

“Kami ingin memastikan bahwa kehadiran Jasaraharja Putera memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata dia.