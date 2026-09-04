Bantuan Disalurkan untuk Penyintas Erupsi Gunung Sinabung di Karo

jpnn.com, KARO - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bersama Baznas Kabupaten Karo menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatra Utara.

Bantuan diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang harus mengungsi akibat aktivitas vulkanik.

Sejumlah bantuan yang disalurkan antara lain layanan dapur air, hygiene kit, selimut, dan makanan ringan bagi anak-anak.

Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan Idy Muzayyad mengatakan pihaknya prihatin atas kondisi masyarakat yang terdampak erupsi dan harus menjalani masa pengungsian.

"Akibat bencana ini banyak warga yang harus mengungsi di tenda dengan segala keterbatasannya. Keberadaan Baznas melalui berbagai layanan dan bantuan ini diharapkan bisa membantu warga terdampak erupsi memenuhi kebutuhan dasar, khususnya makanan," ujar Idy dalam keterangannya, Kamis (3/9/2026).

Menurut Idy, bantuan juga diarahkan kepada kelompok rentan, termasuk anak-anak. Hal tersebut dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga selama berada di tenda pengungsian, terlebih di tengah kondisi cuaca ekstrem.

Selain bantuan makanan, layanan dapur air disediakan untuk mendukung kebutuhan warga selama mengungsi. Baznas juga membagikan hygiene kit dan selimut kepada masyarakat terdampak erupsi.

"Hingga saat ini Baznas terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait kebutuhan mendesak yang diperlukan warga. Dengan demikian, bantuan yang disalurkan nantinya dapat diberikan secara cepat dan tepat sasaran," jelas Idy.