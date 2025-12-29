menu
Bantuan Kemanusiaan Pertamina Terus Mengalir hingga Sebulan Pascabencana Sumatra

Bantuan Kemanusiaan Pertamina Terus Mengalir hingga Sebulan Pascabencana Sumatra
Pertamina terus hadir memberikan bantuan kemanusiaan hingga menjangkau masyarakat wilayah terisolasi hingga sebulan pascabencana Sumatra. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Satu bulan setelah bencana melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, upaya pemulihan masih terus berjalan.

Di tengah tantangan akses dan infrastruktur, Pertamina terus hadir memberikan bantuan kemanusiaan hingga menjangkau masyarakat wilayah terisolasi.

Sejak 25 November 2025, Pertamina bergerak cepat menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana.

Bantuan tersebut mencakup bahan pokok dan makanan siap saji, perlengkapan logistik, kebutuhan kesehatan, hingga dukungan energi untuk menopang layanan vital dan aktivitas masyarakat.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron menjelaskan bantuan kemanusiaan yang terus mengalir ke wilayah terdampak bencana Aceh, Sumut dan Sumbar merupakan wujud kehadiran dan komitmen Pertamina untuk senantiasa mendampingi masyarakat dalam proses pemulihan pascabencana.

“Selama lebih dari tiga puluh hari pascabencana Sumatra, Pertamina hadir di tengah masyarakat di sejumlah wilayah terdampak," kata Baron dalam keterangannya, Senin (29/12).

Dia menyebut berbagai bentuk bantuan kemanusiaan telah dirasakan masyarakat yang menjangkau 86.289 jiwa.

"Kami masih akan terus membersamai dan berjuang memulihkan aktivitas sehari-hari,” ujar Baron.

Selama sebulan pascabencana Sumatra, Pertamina hadir di tengah masyarakat di sejumlah wilayah terdampak

