Bantuan Peruri Sasar Infrastruktur dan Sarana Belajar di Karawang

jpnn.com, KARAWANG - Peruri menyalurkan bantuan sarana dan prasarana pendidikan kepada Yayasan Puri Artha di Karawang sebagai bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Penyaluran bantuan dilakukan secara simbolis di Aula SD Puri Artha, Telukjambe, Karawang, Rabu (22/4), oleh Koordinator Corporate Communication & TJSL Peruri, Yahdi Lil Ihsan.

Kegiatan tersebut turut disaksikan Ketua Yayasan Puri Artha, Suhadak Bahariawan, serta perwakilan dari masing-masing unit pendidikan penerima manfaat.

Bantuan yang diberikan mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sekolah dasar dan menengah, hingga pendidikan agama.

Pada sektor PAUD, bantuan difokuskan pada penyediaan sarana belajar serta perbaikan fasilitas seperti ruang perpustakaan, toilet, dan plafon ruang kelas.

Sementara itu, untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah, Peruri memberikan bantuan sanitasi berupa pengeboran sumur air bersih serta dukungan perbaikan sarana belajar.

Di sektor pendidikan agama dan fasilitas umum, bantuan juga disalurkan untuk mendukung kegiatan belajar serta peningkatan fasilitas olahraga di lingkungan yayasan.

Yahdi Lil Ihsan mengatakan bantuan ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di sekitar wilayah operasional.