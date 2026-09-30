menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » Bantuan PNM Bersama BRINS 'Hidupkan' Harapan Warga Sade PascaKebakaran

Bantuan PNM Bersama BRINS 'Hidupkan' Harapan Warga Sade PascaKebakaran

Bantuan PNM Bersama BRINS 'Hidupkan' Harapan Warga Sade PascaKebakaran
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM bersama BRI Insurance (BRINS) melanjutkan pendampingan bagi nasabah terdampak melalui program Madani Tanggap Desa Adat Sade. Foto dok PNM

jpnn.com, LOMBOK TENGAH - PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM bersama BRI Insurance (BRINS) melanjutkan pendampingan bagi nasabah terdampak melalui program Madani Tanggap Desa Adat Sade.

Setelah sebelumnya membantu pemenuhan kebutuhan dasar, dukungan kini diarahkan pada penguatan usaha agar nasabah dapat kembali menjalankan aktivitas ekonominya.

Pada tahap awal pemulihan, PNM telah menyalurkan peralatan dapur dan kebutuhan keluarga.

Baca Juga:

Dukungan kemudian dilanjutkan dengan pemberian alat tenun, mesin jahit industrial, serta gawangan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan produksi masyarakat.

Pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga dan anak-anak turut diberikan untuk memastikan pemulihan tidak hanya menyentuh sisi ekonomi, tetapi juga kondisi keluarga.

Kebakaran yang terjadi di Desa Adat Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pada Agustus lalu tidak hanya berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat, tetapi juga aktivitas usaha yang menjadi sumber penghidupan keluarga.

Baca Juga:

Bagi sebagian warga, yang hilang bukan hanya bangunan. Bersama rumah dan tempat usaha, ikut terbakar pula alat kerja dan ruang untuk mencari nafkah.

Di tengah proses pemulihan, menjaga masyarakat agar dapat kembali produktif menjadi bagian penting untuk membantu mereka bangkit.

PNM membuka akses dan kesempatan agar nasabah mampu untuk kembali berdiri setelah bencana, mengembangkan usaha, dan melihat pasar yang lebih luas.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co