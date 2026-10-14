Banyak Anak Papua Terima Beasiswa, Yuna: Perlu Diantisipasi Program Keberlanjutan

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) afirmasi orang asli Papua (OAP), Yunasila Silviane Yobee, mengatakan dalam beberapa tahun terakhir makin banyak anak-anak muda Papua yang menerima beasiswa dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lewat dana otonomi khusus bidang pendidikan.

Hal itu menunjukkan tren positif karena mulai ada keterbukaan informasi terkait kesempatan meraih beasiswa bagi anak-anak Papua yang ingin melanjutkan studi, baik di dalam maupun luar negeri.

"Saya apresiasi ya, karena makin banyak orang asli Papua yang mendapat kesempatan melanjutkan studi dengan beasiswa dari pemerintah," kata Yuna dalam diskusi di Jakarta.

Yuna sendiri berasal dari Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah. Dia mendapatkan beasiswa LPDP afirmasi orang Papua dan baru saja menyelesaikan studi Strata 2 di Boston University, Amerika Serikat.

Saat ini, Yuna telah mengabdi sebagai aparatur sipil negara di Kementerian Dalam Negeri.

Masalah Pendidikan memang harus menjadi perhatian khusus pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Papua. Banyak anak Papua, menurut Yuna, yang ingin melanjutkan studi di sekolah menengah maupun Pendidikan tinggi namun mengalami keterbatasan biaya.

Pihak pemerintah daerah sendiri, sudah memiliki inisiatif untuk menggratiskan pendidikan di sekolah dasar dan sekolah menengah. Bahkan di Papua Tengah, selain beasiswa, ada program kepada anak-anak Papua untuk belajar Bahasa Inggris di Bali.

"Ini kami apresiasi. Tapi saya berharap keterbukan infiormasi tentang fasilitas beasiswa Pendidikan untuk anak-anak Papua terus disosialisasikan secara massif supaya jumlah penerima manfaat makin banyak," ungkapnya.