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Banyak Anggota F-Gerindra Usul HMP Pemakzulan Gibran, Persentase Terbesar Bukan PDIP, Ini Datanya

Banyak Anggota F-Gerindra Usul HMP Pemakzulan Gibran, Persentase Terbesar Bukan PDIP, Ini Datanya
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Wapres RI Gibran Rakabuming Raka. Foto: arsip JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini daftar nama anggota DPR RI yang ikut mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang berpotensi pada pemakzulan Gibran Rakabuming dari jabatan wakil presiden.

Dari ratusan anggota DPR yang resmi mengusulkan HMP dan telah disampaikan ke pimpinan legislatif dalam rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11), terdapat 11 orang dari Fraksi Partai Gerindra.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal menjadi pimpinan parlemen yang menerima surat HMP terkait pemakzulan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka.

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Saan menyebut jumlah legislator yang mengajukan HMP terkait pemakzulan Gibran sudah memenuhi syarat.

"Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi," kata Saan ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu ini.

Selanjutnya, pimpinan DPR akan menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menindaklanjuti usul HMP pemakzulan Gibran.

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"Jadi, akan kami rapat pimpinan dan nanti akan kami Bamus-kan, apakah nanti akan kami teruskan ke rapat paripurna atau apa," ujarnya.

Namun, Saan belum bisa memastikan pelaksanaan rapat paripurna untuk mengesahkan penggunaan HMP pemakzulan Gibran.

Berikut ini daftar nama anggota DPR RI yang ikut mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), termasuk dari Fraksi Gerindra.

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