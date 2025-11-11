Banyak Banget PPPK Paruh Waktu Penerima SK Pengangkatan

jpnn.com - MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada 8.533 PPPK paruh waktu di lingkungan pemda setempat, pada Senin (10/11).

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang menerima SK pengangkatan terdiri dari guru, tenaga teknis, dan tenaga kesehatan.

"PPPK yang menerima SK terdiri atas 724 guru, 7.808 tenaga teknis dan 1 tenaga kesehatan," ujar Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas di Medan, Senin.

Dia mengatakan pengangkatan ribuan PPPK paruh waktu tersebut merupakan wujud nyata pemerintah dalam memberikan status dan penghargaan dedikasi serta kerja keras yang telah dilakukan selama bertugas sebelumnya.

Selain itu, katanya, pengangkatan itu juga menjadi momentum untuk memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kualitas birokrasi.

"Menjadi PPPK bentuk pengabdian, untuk bertanggungjawab memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat," kata dia.

Dia meminta seluruh PPPK Paruh Waktu yang baru diangkat tersebut untuk bekerja secara profesional, jujur serta berintegritas dalam menjalankan tugas.

"Harus direnungkan bahwa kehadiran saudara-saudari di lingkungan pemerintah bagian dari upaya mewujudkan Kota Medan yang maju, inklusif dan berkelanjutan," kata dia.