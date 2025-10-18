menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Banyak Cekcok Sebelum Turun Minum, Persebaya Vs Persija 0-2

Banyak Cekcok Sebelum Turun Minum, Persebaya Vs Persija 0-2

Banyak Cekcok Sebelum Turun Minum, Persebaya Vs Persija 0-2
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Spanduk besar bertuliskan Bawa Adem terbentang di Stadion Gelora Bung Tomo. Foto: persebaya

jpnn.com - SURABAYA – Dua gol mewarnai babak pertama pertemuan Persebaya vs Persija pada laga pekan ke-9 BRI Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (18/10) malam WIB.

Dua gol itu milik tim tamu, Persija Jakarta.

Gol pertama dicetak Dony Tri Pamungkas pada menit ke-21, Jordi Amat menambah keunggulan Macan Kemayoran di menit 45+4.

Baca Juga:

Laga Persebaya vs Persija berlangsung dalam tempo dan intensitas tinggi.

Baca Juga:

Dua gol Persija menjadi bukti tim tamu tampil lebih efektif di 45 menit pertama.

Babak pertama juga diwarnai banyak cekcok antarpemain, kerumunan di lapangan, hingga menyulut emosi orang-orang yang duduk di bangku cadangan.

Babak pertama Persebaya vs Persija di GBT Surabaya diwarnai banyak pertengkaran antarpemain.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI