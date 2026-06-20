Banyak Foto Jokowi di Arena Rakorwil PSI Kaltim, Kaesang Sampai Kaget

jpnn.com, SAMARINDA - Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (20/6).

Acara yang berlangsung di Ballroom Hotel Fugo, Kota Samarinda, ini dihadiri ratusan kader partai berlambang gajah tersebut.

Saat menyampaikan arahan, Kaesang mengaku kaget saat melihat foto Presiden ke-7 RI Joko Widodo lebih banyak dibanding foto dirinya.

"Izinkan saya dulu mengevaluasi beberapa hal. Pertama, acara rakorwil terlebih dahulu. Ini panggung semuanya baik tapi menurut teman-teman apa yang salah?" kata Kaesang.

Kaesang melanjutkan, spanduk yang memuat foto dirinya hanya satu, sedangkan spanduk yang memasang foto Jokowi ada dua.

"Jadi yang salah adalah foto ketua umum hanya satu, foto beliau ada dua," kata Kaesang sambil tertawa.

Melanjutkan gurauan, Kaesang mengatakan Ketua DPW PSI Kaltim Andi Wijaya mungkin akan menggelar kongres luar biasa (KLB) karena kedekatan dengan Jokowi.

"Saya enggak tahu ya, mungkin Ketua AW ada pergerakan dengan beliau (Jokowi). Kan kemarin sudah selesai tugasnya di Munas HIPMI. Jangan-jangan mau KLB saya,” tambah Kaesang sambil tertawa.