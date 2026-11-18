Banyak Habiskan Waktu Bersama si Kecil, Al Ghazali: Enggak Mau Kelewatan Perkembangannya
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Al Ghazali mengaku mengurangi aktivitasnya di luar rumah semenjak memiliki anak.
Dia menuturkan bahwa dirinya memang sudah jarang keluar rumah sejak sebelum menikah dengan Alyssa Daguise.
"Oh, sudah enggak pernah keluar. Sudah di rumah. Sebelum nikah pun juga jarang keluar rumah sih, jadi memang sudah siap," ujar Al Ghazali di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (17/11).
Pemain serial Little Mom itu menuturkan bahwa dirinya kini lebih banyak menghabiskan waktu bersama putrinya, Soleil Zephora Ghazali.
Sebab Al Ghazali enggan kehilangan momen berharga bersama buah hatinya tercinta.
Dia mengungkapkan keinginannya untuk melihat perkembangan putrinya itu dari waktu ke waktu.
"Hampir tiap hari sih. Kemarin aku sampai enggak nerima kerjaan karena pengin, enggak mau kelewatan perkembangannya lah," tutur Al Ghazali.
Dia dan Alyssa pun kerap membagi tugas dalam merawat dan mengurus sang putri sebelum kini memiliki suster yang membantu mereka.
Aktor Al Ghazali mengaku mengurangi aktivitasnya di luar rumah semenjak memiliki anak.
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