Banyak Investor ‘Serok’ Saham, IHSG Naik 5,65% ke Level 5.278

jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa sore ditutup menguat 5,65 persen.

IHSG ditutup menguat 282,28 poin ke posisi 5.278,89. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 41,89 poin atau 8,58 persen ke posisi 530,35.

Pengamat pasar modal Elandry Pratama menilai kenaikan IHSG seiring bargain hunting investor (aksi beli saham yang harganya turun) setelah dua hari perdagangan mengalami koreksi signifikan.

“Penguatan IHSG hari ini lebih didorong oleh technical rebound. Investor mulai melakukan bargain hunting pada saham-saham berkapitalisasi besar yang harganya sudah terkoreksi cukup dalam,” ujar Elandry di Jakarta, Selasa.

Selain itu, Elandry mengatakan langkah BEI untuk mengecualikan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi (HSC) dari perhitungan IHSG turut menjadi sentimen yang dicermati oleh pelaku pasar.

“Namun, ini belum berarti risiko pasar sudah sepenuhnya mereda,” ujar Elandry.

Dari sisi sektoral, Elandry mengatakan saham-saham perbankan berkapitalisasi besar menjadi salah satu penopang utama, yang mana saham-saham tersebut memiliki bobot yang cukup besar terhadap indeks, sehingga pemulihannya memberikan kontribusi signifikan terhadap IHSG.

“Namun, perlu dilihat apakah penguatan ini bisa meluas ke lebih banyak sektor dan saham agar pemulihannya lebih solid,” ujar Elandry.