menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Parpol » Banyak Kader Partai Lain Merapat ke PSI, Kamaruddin: Faktor Jokowi

Banyak Kader Partai Lain Merapat ke PSI, Kamaruddin: Faktor Jokowi

Banyak Kader Partai Lain Merapat ke PSI, Kamaruddin: Faktor Jokowi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Foto: dok PSI.id

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Hukum dan HAM DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kamaruddin, mengungkapkan bahwa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menjadi faktor kunci di balik merapatnya tokoh nasional hingga kader berbagai partai politik lain ke PSI.

Kamaruddin menilai, rekam jejak Jokowi yang tidak pernah kalah dalam lima kali pertarungan elektoral demokrasi Indonesia menjadi daya tarik utama bagi para tokoh daerah maupun nasional untuk bergabung ke PSI.

"Pak Jokowi adalah kunci merapatnya tokoh-tokoh ke PSI. Mereka melihat Pak Jokowi belum pernah kalah dalam pertarungan elektoral. Mungkin beliau satu-satunya dalam sejarah Indonesia yang menang lima kali berturut-turut dalam sistem demokrasi," ujar Kamaruddin ketika dihubungi, Rabu (28/1).

Baca Juga:

Kamaruddin mengatakan selain faktor kemenangan elektoral, para tokoh dari latar belakang partai yang beragam seperti PDIP, hingga Golkar yang memilih bergabung karena ingin mewujudkan gagasan "Jokowisme" melalui PSI.

Kamaruddin menjelaskan bahwa para tokoh tersebut bergabung karena ingin memastikan lima pilar Jokowisme tetap tegak, yakni mengutamakan kerja nyata dan pembangunan daripada sekadar retorika ideologi, serta konsisten mewujudkan paradigma Indonesia Sentris dengan memeratakan pembangunan hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Selain itu, Jokowisme juga menekankan pada gaya kepemimpinan yang sederhana dan otentik dalam pelayanan publik, mengejar cita-cita The Indonesian Dream untuk kemajuan bangsa, serta manifestasi keadilan sosial melalui pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baca Juga:

"Ini adalah gejala Jokowi Effect. Tokoh-tokoh sentral di daerah yang pindah ke PSI ini cukup merata, terutama dari wilayah-wilayah yang menjadi basis kuat Pak Jokowi," katanya.

Lebih lanjut, Kamaruddin menjelaskan bahwa penguatan struktur partai telah dimulai sejak Kongres PSI di Solo pada Juli 2025, saat Kaesang Pangarep terpilih sebagai Ketua Umum.

Jokowi adalah kunci merapatnya tokoh-tokoh ke PSI. Mereka melihat Jokowi belum pernah kalah dalam pertarungan elektoral.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI