JPNN.com » Olahraga » All Sport » Banyak Kesalahan dari Serve, Timnas Voli Putra Indonesia Kehilangan Medali Emas

Banyak Kesalahan dari Serve, Timnas Voli Putra Indonesia Kehilangan Medali Emas

Banyak Kesalahan dari Serve, Timnas Voli Putra Indonesia Kehilangan Medali Emas
Pevoli Rivan Nurmulki saat berlaga pada ajang SEA Games 2025 melawan Thailand di Hua Mak Stadium, Bangkok, Jumat (19/12). Foto: Dokumentasi SAVA

jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli putra Indonesia harus merelakan kehilangan medali emas di SEA Games 2025 seusai telan kekalahan dari Thailand.

Berlaga di Hua Mak Stadium, Bangkok, Jumat (19/12) skuad asuhan Jeff Jiang kalah dengan skor tipis 2-3 (20-25, 25-16, 23-25, 25-23, 12-25).

Pada laga, Jasen Natanael Kilanta dan kolega mengawali laga dengan tempo lambat.

Beberapa kali terjadi kesalahan serve yang membuat Timnas voli putra Indonesia tertinggal 20-25.

Masuk gim kedua permainan skuad Garuda mulai meningkat dengan Boy Arnez Arabi dan Rivan Nurmulki menjadi motor serangan untuk mengembalikan kedudukan 25-16.

Terjadi perubahan momentum di gim ketiga seusai Napadet Bhinijdee dan Chaiwat Thungkham yang tampil gemilang.

Alhasil di gim ketiga Timnas voli putra Indonesia harus tertinggal dengan skor 23-25.

Mentalitas pemain Timnas voli putra Indonesia berbicara di gim keempat seusai Rivan dan Boy mampu memaksa Thailand berjalan full set seusai unggul 25-23.

Timnas voli putra Indonesia harus merelakan kehilangan medali emas di SEA Games 2025 seusai telan kekalahan dari Thailand, Jumat (19/12)

