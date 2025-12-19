Banyak Kesalahan dari Serve, Timnas Voli Putra Indonesia Kehilangan Medali Emas

jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli putra Indonesia harus merelakan kehilangan medali emas di SEA Games 2025 seusai telan kekalahan dari Thailand.

Berlaga di Hua Mak Stadium, Bangkok, Jumat (19/12) skuad asuhan Jeff Jiang kalah dengan skor tipis 2-3 (20-25, 25-16, 23-25, 25-23, 12-25).

Pada laga, Jasen Natanael Kilanta dan kolega mengawali laga dengan tempo lambat.

Beberapa kali terjadi kesalahan serve yang membuat Timnas voli putra Indonesia tertinggal 20-25.

Masuk gim kedua permainan skuad Garuda mulai meningkat dengan Boy Arnez Arabi dan Rivan Nurmulki menjadi motor serangan untuk mengembalikan kedudukan 25-16.

Terjadi perubahan momentum di gim ketiga seusai Napadet Bhinijdee dan Chaiwat Thungkham yang tampil gemilang.

Alhasil di gim ketiga Timnas voli putra Indonesia harus tertinggal dengan skor 23-25.

Mentalitas pemain Timnas voli putra Indonesia berbicara di gim keempat seusai Rivan dan Boy mampu memaksa Thailand berjalan full set seusai unggul 25-23.