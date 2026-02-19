Banyak Lulusan SMA Menganggur, Disarankan Daftar Sekolah Kedinasan

jpnn.com - MANADO – Saat ini masih banyak lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Tomohon, Sulawesi Utara, yang belum mendapatkan pekerjaan alias menganggur.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tomohon mendorong lulusan SMA mendaftar sekolah kedinasan yang disediakan pemerintah.

"Saat ini banyak lulusan SMA yang kemudian belum mendapatkan pekerjaan," kata Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD), Eden Kawung, di Tomohon, Rabu (18/2).

Namun, Eden mengatakan, keinginan masuk sekolah kedinasan harus diikuti dengan kesiapan belajar melalui sistem pembelajaran secara daring yang tersedia.

"Ada banyak sekolah kedinasan yang disediakan pemerintah. Ini peluang besar di sekolah kedinasan, karena setelah selesai, bisa langsung kerja," katanya menambahkan.

Eden mencontohkan beberapa sekolah kedinasan, misalkan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), sekolah kedinasan akuntansi dan keuangan, pelayaran, perhubungan, serta beberapa sekolah kedinasan lainnya.

"Harus mempersiapkan diri untuk bisa masuk ke sekolah-sekolah kedinasan pemerintah," ujarnya.

Dia menyebutkan, jajarannya terus menyebarluaskan informasi peluang menjadi bagian sekolah kedinasan melalui grup-grup percakapan agar semakin banyak lulusan sekolah menengah atas yang ikut seleksi.