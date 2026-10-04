Banyak Manfaat Utama GREAT Investlink Protection

jpnn.com, JAKARTA - Great Eastern Life Indonesia terus mengembangkan GREAT Investlink Protection sebagai solusi asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI/Unit Link) multicurrency yang mengombinasikan manfaat perlindungan jiwa dengan fleksibilitas pilihan dana Investasi.

Dipasarkan melalui jalur bancassurance di OCBC dengan skema pembayaran Premi Tunggal, GREAT Investlink Protection memberikan pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, tujuan finansial, jangka waktu, dan profil risiko nasabah.

“Kebutuhan finansial nasabah terus berkembang seiring perjalanan hidup. Setelah membangun aset, kebutuhan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan aset, tetapi juga bagaimana aset tersebut dapat dikelola secara lebih terencana dan terdiversifikasi sesuai dengan tujuan finansial masing-masing. Melalui GREAT Investlink Protection, kami menghadirkan fleksibilitas yang lebih luas melalui pilihan strategi investasi, Dana Investasi, dan mata uang, dengan tetap menghadirkan perlindungan jiwa sebagai bagian penting dari perencanaan keuangan jangka panjang,” kata Presiden Direktur Great Eastern Life Indonesia Nina Ong.

Fleksibilitas tersebut dapat relevan pada berbagai tahap kehidupan. Pada fase produktif, perencanaan keuangan dapat mencakup pengembangan aset sekaligus persiapan kebutuhan seperti pendidikan anak dan masa pensiun.

Seiring aset makin terbentuk, kebutuhan dapat berkembang menuju pengelolaan kekayaan, perencanaan arus kas jangka panjang, hingga persiapan finansial bagi keluarga dan generasi berikutnya.

Sejak pertama kali dipasarkan pada Maret 2023, GREAT Investlink Protection terus dikembangkan dengan memperluas pilihan yang tersedia bagi nasabah. Setelah hadir dalam mata uang rupiah, produk ini diperluas dengan pilihan mata uang USD pada Desember 2025, dan kemudian menghadirkan pilihan mata uang SGD pada Mei 2026.

Dengan hadirnya pilihan SGD tersebut, GREAT Investlink Protection menjadi produk PAYDI dengan pilihan mata uang SGD pertama di pasar Indonesia. Pengembangan ini memperluas pilihan bagi nasabah dalam menyusun strategi keuangan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan finansial masing-masing.

Respons yang kuat juga terlihat pada pengembangan produk ini. Dalam waktu kurang dari empat bulan sejak diperkenalkan pada Mei 2026, GREAT Investlink Protection pada Agustus 2026, GREAT Investlink Protection menjadi produk dengan kontribusi terbesar terhadap produksi bancassurance Great Eastern Life Indonesia, dengan kontribusi mencapai lebih dari 50% dari total produksi bancassurance secara year-to-date (YTD).