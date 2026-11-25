jpnn.com, JAKARTA - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari memeberkan para mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hanya mengejar keuntungan.

Karena itu, BGN mulai membenahi aturan terkait keuntungan wajar yang diperoleh para mitra SPPG tersebut.

“Mitra-mitra kami itu adalah memang pihak swasta, sehingga sulit kami bilang jangan ngejar-ngejar keuntungan, karena mereka semua memang orientasinya adalah keuntungan," ujar Agustina di Jakarta, Selasa (24/11).

Agustina mengungkapkan pembenahan tata kelola program MBG nantinya diarahkan untuk mengakhiri skema insentif yang tak terukur di masa lalu, seperti praktik pemberian insentif Rp6 juta rupiah per hari.

Agustina menyebut insentif itu menjadi tidak proporsional ketika hanya melayani seribu penerima manfaat.

"Nah, kami sedang memperbaiki keuntungan yang wajar itu seperti apa, dengan mekanisme yang seperti apa, itu yang sekarang sedang kami perbaiki,” katanya.

Agustina mengaku kini struktur pembiayaan dan operasional tengah ditertibkan agar sesuai kebutuhan riil per penerima manfaat.

Termasuk juga menindak tegas SPPG yang tak memiliki data valid atau terindikasi hanya mengejar insentif semata, dan mengatur penerapan sanksi berjenjang bagi mitra SPPG yang bermasalah.