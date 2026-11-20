Banyak Pelanggaran, Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektare di Riau Dicabut
jpnn.com - Pemerintah Republik Indonesia resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau.
Pencabutan izin PT RAPP tersebut mencakup areal kerja seluas sekitar 338.536 hektare.
Keputusan pencabutan izin itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
Langkah pemerintah tersebut dilakukan setelah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menemukan sejumlah dugaan pelanggaran dalam pengelolaan kawasan yang menjadi areal perizinan perusahaan.
Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak mengatakan PT RAPP merupakan perusahaan bagian Grup Royal Golden Eagle yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan, Riau.
Berdasarkan hasil temuan Satgas PKH, sejumlah persoalan yang menjadi dasar pencabutan izin di antaranya kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang kali.
Keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, serta bukaan tambang tanpa izin seluas sekitar 541,46 hektare.
“Selain itu, ditemukan kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare serta persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera,” kata Barita Jumat (20/11).
Keputusan pencabutan izin PT RAPP itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
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