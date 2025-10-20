Banyak Pemain Hengkang dari Pelatnas Cipayung, Kebijakan PBSI Dipertanyakan

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah pebulu tangkis Pelatnas Cipayung kembali mengundurkan diri dan memilih berkarier profesional.

Terkini, dari sektor ganda campuran ada Rinov Rivaldy, Pitha Haningtyas Mentari, serta Lisa Ayu Kusumawati memilih berkarier sebagai pemain non-Pelatnas Cipayung.

Dari sektor ganda putra tercatat Yeremia Erick Yoche Yacob Rambitan.

Pengamat bulu tangkis Broto Happy Wondomisnowo menilai di era profesionalisme wajar ada pemain yang memilih karier bermain di luar pelatnas.

“Pada era keterbukaan, tentu semua harus menghormati mereka yang memilih karier sebagai pemain profesional. Tentu kami berharap mereka bisa berprestasi lebih baik saat berada di luar pelatnas,” ujar pria berakronim BHW itu saat dihubungi JPNN.com.

Alumnus Universitas Negeri Solo tersebut sejatinya menyayangkan mundurnya beberapa pemain yang ada di Pelatnas Cipayung.

Ke depannya PBSI harus bisa membenahi sistem yang sehingga pembinaan yang ada di Pelatnas Cipayung berbuah prestasi.

“Sebuah pertanyaan besar kepada PBSI mengapa banyak pemain memilih mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Tentu hal itu harus diperhatikan lagi mengingat pemain yang ada di Pelatnas Cipayung saat ini seharusnya mereka merupakan yang terbaik di antara terbaik,” ujar Broto.