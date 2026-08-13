Banyak Penipuan Digital Berawal dari Password Lemah, Begini Cara Mengantisipasinya

jpnn.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) menerima 1.379 laporan penipuan keuangan yang terindikasi memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) sejak mulai beroperasi pada November 2024 hingga akhir Juni 2026.

Pelaku memanfaatkan teknologi seperti deepfake, kloning suara, hingga pemalsuan identitas untuk membuat aksi penipuan tampak semakin meyakinkan.

Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa selain meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan, masyarakat juga perlu memperkuat perlindungan

akun digital sebagai lapisan pertahanan pertama agar tidak mudah menjadi sasaran kejahatan siber.

Salah satu langkah sederhana namun efektif untuk melindungi akun digital adalah dengan rutin memperbarui password menggunakan kombinasi yang kuat dan unik.

Password menjadi salah satu benteng pertama yang melindungi akun dari akses pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, masih banyak pengguna yang menggunakan kombinasi kata sandi yang mudah ditebak atau bahkan menggunakan password yang sama untuk berbagai akun, sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan akun apabila data pribadi bocor

Langkah sederhana namun krusial yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keamanan akun, yakni mengganti

password di akun digital ke kombinasi password yang lebih kuat, termasuk di media sosial maupun akun e-commerce, seperti Shopee.

Password yang kuat sebaiknya terdiri dari kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol, serta tidak menggunakan informasi pribadi yang mudah ditebak seperti tanggal lahir atau nama.

Agar akun digital dan akun e-commerce tetap aman, berikut beberapa tips mengganti password yang lebih kuat, unik, dan tetap mudah diingat.