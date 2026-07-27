Banyak Produk Sehari-hari Mengandung BPA, Pakar Minta Pemerintah Atur Batas Aman

jpnn.com, JAKARTA - Pakar Teknik Kimia Steven Soen mengatakan zat Bisphenol A (BPA) tidak hanya terdapat pada galon guna ulang berbahan polikarbonat (PC).

Dia mengungkapkan monomer tersebut juga digunakan pada berbagai produk dan kemasan pangan yang selama ini digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

“Ada di makanan kaleng, di gigi palsu, di kertas nasi yang biasa untuk bungkus makanan kalau kita beli di warung makan, itu ada laminasi plastik, ada pelapisnya, dan itu ada BPA-nya," kata Steven Soen, Senin (27/7).

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Peneliti Postdoctoral BRIN itu menambahkan BPA juga kerap dipakai pada lapisan epoksi yang umum digunakan sebagai pelapis bagian dalam kaleng makanan, lantai epoksi, hingga berbagai produk dekoratif berbahan resin. Dia juga mempertanyakan mengapa isu BPA lebih sering diarahkan kepada galon PC saja.

"Kenapa isunya cuma dibahas di galon polikarbonat? Kenapa nggak di makanan kaleng? Kenapa nggak di hiasan-hiasan epoksi? Kenapa enggak di gigi palsu,” kata Steven.

Dia menilai karena keberadaannya sangat luas maka masyarakat tidak perlu langsung menganggap BPA identik dengan galon guna ulang PC.

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Menurut dia, yang harus menjadi perhatian adalah apakah migrasi BPA dari suatu kemasan masih berada di bawah batas aman yang ditetapkan regulator.

Dia meminta masyarakat agar tidak perlu khawatir dan takut meminum air dari galon PC.