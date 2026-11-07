Banyak Promo Menarik di Aplikasi ShopeePay 11.11, dari KFC Rp11 Ribu hingga Saldo Kaget Setiap Hari

jpnn.com, JAKARTA - Tanggal kembar 11.11 menjadi salah satu momen yang ditunggu-tunggu.

Menyambut antusiasme masyarakat, Aplikasi ShopeePay 11.11 berlangsung pada 6–15 November 2026 dengan berbagai penawaran menarik untuk kebutuhan sehari-hari, mulai dari makan KFC hanya Rp11.000, diskon 60% bayar QRIS menggunakan SPayLater, hingga Pasti Dapat Saldo Kaget Setiap Hari.

Tak hanya itu, pengguna juga bisa menikmati diskon hingga 90% untuk berbagai produk dan layanan pilihan di aplikasi ShopeePay.

President Director ShopeePay Indonesia Eka Nilam Dari menyampaikan melalui kampanye Aplikasi ShopeePay 11.11.

"Kami ingin menghadirkan lebih banyak pilihan penawaran yang relevan dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Kami berharap rangkaian promo ini dapat membantu pengguna mendapatkan nilai lebih dari setiap transaksi, sekaligus semakin memudahkan mereka memenuhi berbagai kebutuhan melalui aplikasi ShopeePay," ujar Eka.

Deretan Promo Menarik di Aplikasi ShopeePay 11.11

1. Kembali Hadir! Makan KFC Cuma Rp11 Ribu

Buat pelanggan yang belum sempat menikmati promo KFC pada periode sebelumnya, jangan khawatir! Promo makan KFC Rp11.000 kembali hadir melalui voucher diskon untuk Paket Super Besar 1.