menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » Banyak Siswa yang Antusias, Jangan Sampai MBG Disetop

Banyak Siswa yang Antusias, Jangan Sampai MBG Disetop

Banyak Siswa yang Antusias, Jangan Sampai MBG Disetop
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi anak-anak berkebutuhan khusus yang bersekolah mendapatkan paket makanan bergizi gratis (MBG). Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Siswa-siswi SDN Tegal 2, Kabupaten Bogor, antusias menyambut kedatangan paket Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat berharap program MBG terus dilanjutkan demi para pelajar di pelosok negeri.

"Tolong Pak, MBG jangan ditutup. Kami di pelosok," dikutip, Kamis (2/10).

Baca Juga:

Deni merekam semangat dan antusiasme para siswa-siswi SDN Tegal 2 saat mobil boks SPPG datang. 

Mereka berlarian sambil bersorak dan bertepuk tangan depan sekolah.

Di tengah keriuhan itu, sejumlah siswa-siswi menyampaikan terima kasih kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

Baca Juga:

"Terima kasih BGN!" ujar mereka.

Saat ditanya mengenai rasa makanan, mereka pun menjawab tanpa ragu, "makanannya enak!"

Siswa-siswi SDN Tegal 2, Kabupaten Bogor, antusias menyambut kedatangan paket Makan Bergizi Gratis (MBG).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI