Banyak Warga Trauma Berat, Keluarga Hilang, Rumah Rata dengan Tanah, Tim Polda Riau Datang
Wali Nagari Selaras Air Timur Ahmad Fauzi menceritakan kondisi warganya pasca-banjir bandang. Foto:Source for JPNN

jpnn.com - AGAM - Gelombang kepedihan masih dirasakan warga Nagari Selaras Air Timur, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pasca-bencana banjir bandang yang menghancurkan permukiman mereka.

Banyak warga mengaku masih diliputi trauma mendalam setelah bencana menghantam wilayah tersebut.

Wali Nagari Selaras Air Timur Ahmad Fauzi mengungkapkan tingginya tingkat trauma yang dialami masyarakat saat proses evakuasi berlangsung pada Selasa (2/12/2025).

Dia mengungkapkan, banyak warganya kehilangan keluarga, rumah, hingga seluruh harta benda.

“Banyak sekali masyarakat kami mengalami trauma. Ada yang kini tinggal sendirian setelah keluarganya hilang. Belum lagi melihat rumah mereka rata dengan tanah,” ujarnya.

Menurut Fauzi, kondisi mental masyarakat menjadi tantangan besar di tengah upaya pemulihan.

Warga yang selamat kini mengungsi di tenda-tenda darurat sambil menunggu bantuan lanjutan.

Di tengah kondisi tersebut, masyarakat menyambut baik kehadiran layanan trauma healing dari Polda Riau.

Banyak warga Nagari Selaras Air Timur, Kabupaten Agam, mengalami trauma mendalam setelah bencana banjir bandang menghantam wilayah tersebut.

