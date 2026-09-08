Banyak yang Bilang Mbappe Calon Pemenang Ballon d'Or

jpnn.com, JAKARTA - Kylian Mbappe tampil gemilang bersama Timnas Prancis di Piala Dunia 2026.

Pemain berusia 27 tahun itu mencetak 10 gol, yang membuat kapten Prancis mendapat penghargaan Sepatu Emas sebagai pencetak gol terbanyak.

Mbappe pun menilai tahun ini menjadi kesempatan bagus baginya dalam meraih Ballon d'Or pertamanya.

"Masih ada banyak waktu. Orang-orang bebas memilih siapa yang menurut mereka merupakan pemain terbaik di dunia," kata Mbappe seperti dikutip beIN Sports pada Senin.

Mbappe belum pernah memenangkan Ballon d'Or, tetapi menyadari status pemain Real Madrid membuatnya selalu dikaitkan dengan penghargaan bergengsi tersebut.

"Banyak orang menyebut saya calon pemenang Ballon d'Or. Saya menciptakan sejarah musim panas ini dalam kompetisi olahraga paling penting itu, tetapi kita lihat saja nanti," imbuh Mbappe.

Baca Juga: Ousmane Dembele Meraih Ballon dOr 2025

Sejak bergabung dengan Madrid pada 2024, Mbappe tampil produktif dan mencetak banyak gol. Namun, Los Blancos gagal meraih trofi utama selama dua musim pertama sang penyerang di Santiago Bernabeu.

Real Madrid akan kembali beraksi di Liga Champions dengan menjamu Inter Milan pada Selasa (8/9) di fase liga musim ini. (ant/jpnn)