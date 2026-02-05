Banyak yang Bilang Pemain Persija Ini Ganteng Banget

jpnn.com - JAKARTA - Penyerang baru Persija Jakarta Mauro Zijlstra menyedot perhatian.

Mauro, 21 tahun, didatangkan Persija dari FC Volendam (Belanda) pada transfer pemain pertengahan musim Super League.

Entah seberapa kuat Mauro bersaing dengan pemain-pemain lini depan Persija, termasuk si top skor sementara Super League Maxwell Lima (12 gol).

"Saya penyerang murni yang bisa melakukan pergerakan menembus pertahanan lawan, tetapi juga kuat dalam penguasaan bola. Saya melihat diri saya sebagai penyerang yang komplet, cepat, kuat, dan juga mencetak gol," kata Mauro di halaman Persija.

Kehadiran Mauro mendapat banyak tanggapan dari warganet.

Banyak komentator yang bilang Mauro ganteng banget.

"Banyak sekali suporter di sini dan menurut saya jauh lebih besar dibandingkan di Eropa. Selain itu makanan. Dua hal itu yang paling penting bagi saya," kata Mauro.