Banyak yang Enggak Percaya Jokowi Anggota PSI

jpnn.com, JAKARTA - Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan statusnya sebagai bagian dari keluarga besar Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Kepastian tersebut diungkapkan secara langsung oleh Jokowi di hadapan ratusan kader saat menghadiri agenda konsolidasi partai di Kota Bandung, sambil menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) fisik miliknya.

Jokowi menegaskan keanggotaannya di PSI telah tercatat sejak setahun silam. Hal itu sekaligus mematahkan spekulasi publik mengenai arah politiknya selepas menuntaskan masa jabatannya sebagai kepala negara.

"Banyak yang enggak percaya, sekarang saya buka saja kartu anggota saya ini. Jokowi masih kurang jelas? Masih kurang jelas? Nih saya tunjukkan," kata Jokowi dalam konsolidasi partai di Hotel Grand Pasundan, Sabtu (26/9).

Di hadapan pengurus dari tingkat DPP, DPW, DPD, hingga ranting, Jokowi kemudian merinci identitas yang tertera pada kartu fisiknya. Kartu tersebut memuat nomor keanggotaan unik bernomor seri S337220257777777, dengan tanggal registrasi 14 Oktober 2025.

"Sekarang saya bacakan, di sini tertulis: Nama, Joko Widodo. Nomor keanggotaan, saya baca ya, nomor keanggotaan S337220257777777. Saya enggak tahu kenapa nomor 7-nya, kok, banyak sekali. Jadi, sudah jelas semuanya ya. Jangan sampai ada yang meragukan bahwa saya ini sudah menjadi keluarga besar PSI," ujarnya.

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Kehadiran Jokowi yang didampingi Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep ke Kota Bandung bukan tanpa pertimbangan.

Menurutnya, Kota Bandung dipilih sebagai lokasi pengumuman karena struktur kepengurusan partai di wilayah tersebut telah rampung 100 persen, baik pada tingkatan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tingkat kecamatan maupun Dewan Pimpinan Ranting (DPRT) tingkat kelurahan.