Banyuasin dan PALI Terima Bantuan Helikopter Waterbombing Untuk Pemadaman Karhutla

jpnn.com, BANYUASIN - Kabupaten Banyuasin dan Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) menerima bantuan tiga unit helikopter water bombing dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan.

Helikopter tersebut untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang telah terjadi sejak beberapa hari terakhir.

Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel Sudirman menyampaikan bahwa operasi udara telah dilakukan secara intensif sampai hari ini dan 89 kali water bombing telah dilakukan dalam operasi ini.

"Di Banyuasin sudah dilakukan 67 kali pengeboman air dengan total volume 268 ribu liter. Sementara di PALI, sebanyak 22 kali atau sekitar 88 ribu liter,” sampai Sudirman, Senin (11/8/2025).

Sudirman menilai pemadaman dari udara lebih efektif, karena lokasi titik api cukup jauh dan sulit dijangkau tim darat.

"Ini kan wilayahnya sulit dijangkau. Jadi memang lebih efektif memadamkan api dengan cara ini," ungkap Sudirman.

Untuk luasan lahan yanh terbakar di Rantau Bayur diperkirakan lebih dari lima hektare, sedangkan di Talang Ubi masih dalam pendataan.

"Operasi pemadaman akan berlanjut hari ini dengan koordinasi antara satgas udara dan satgas darat, menunggu hasil pemantauan helikopter patroli," kata Sudirman singkat.