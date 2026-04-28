Banyuwangi Raih Peringkat Kabupaten Terbaik Nasional Berkinerja Tinggi untuk Keempat Kalinya

jpnn.com, JAKARTA - Kabupaten Banyuwangi kembali meraih pengakuan sebagai peringkat pertama kabupaten berkinerja terbaik dengan status 'Kinerja Tinggi' dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pencapaian ini memperkuat posisi Banyuwangi sebagai daerah dengan tata kelola pemerintahan yang konsisten, efektif dan berdampak bagi masyarakat.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026 di Plaza Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto.

Penilaian ini merupakan hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), yang menjadi instrumen nasional untuk mengukur akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh.

Tahun ini menjadi kali keempat Banyuwangi meraih peringkat pertama secara nasional dalam kategori tersebut.

Sebelumnya, Banyuwangi juga dinobatkan sebagai Kabupaten Terinovatif se-Indonesia tahun 2025 oleh Kemendagri, serta mempertahankan konsistensi inovasi daerah selama delapan tahun berturut-turut sejak 2018.

Baca Juga: SIG Borong 5 Sertifikat Green Label Platinum

Evaluasi dilakukan berdasarkan 606 indikator yang mencakup berbagai aspek pembangunan, mulai dari pengentasan kemiskinan, kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, transparansi pengelolaan keuangan, pelestarian lingkungan, hingga inovasi daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Banyuwangi meraih skor tertinggi sebesar 3,8202 dengan tren kinerja pembangunan yang terus menunjukkan peningkatan.