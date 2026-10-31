Bapak & Anak di Lumajang Meninggal Dunia Tertimbun Longsor

jpnn.com - LUMAJANG - Seorang bapak Imron Rosadi (40) dan anaknya Hilya (9) meninggal dunia tertimbun longsor di rumahnya Desa Tamanayu, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Sabtu (31/10). Longsor yang menimpa rumah korban terjadi akibat curah hujan tinggi di wilayah Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang.

"Terjadi bencana alam tanah longsor yang menimpa rumah milik Imron Rosadi yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia akibat timbunan longsor dampak dari curah hujan yang tinggi di wilayah Kecamatan Pronojiwo," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang Isnugroho, Sabtu (31/10).

Menurut dia, wilayah Desa Tamanayu, Kecamatan Pronojiwo, diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga deras pada Jumat (30/10) siang sampai Sabtu dini hari. Lalu, pada pukul 02.10 WIB dikabarkan terjadi bencana alam tanah longsor yang menimpa rumah Imron Rosadi. “Namun, warga sekitar belum berani menuju lokasi kejadian untuk memberi pertolongan karena hujan yang mengguyur masih deras, kabut tebal, dan listrik padam," tuturnya.

Setelah hujan di wilayah Desa Tamanayu mulai reda pada pukul 04.30 WIB, warga mulai datang ke lokasi kejadian untuk mengecek kondisi tanah longsor. Lalu, ditemukan dua orang dalam kondisi meninggal, yakni Imron dan anaknya Hilya, akibat tertimpa material longsor.

"Pada pukul 05.00 WIB warga melaporkan kejadian tersebut ke aparat keamanan dan ke pihak desa yang kemudian berusaha melakukan evakuasi korban. Kedua korban dibawa ke rumah orang tuanya di Dusun Manggisan, Desa Tamanayu, untuk dilanjutkan prosesi pemakaman di kampung orang tua korban," katanya.

Dia menjelaskan aparat keamanan dan pihak desa dibantu warga sekitar rumah korban gotong royong melakukan pembersihan material longsor. Adapun longsor tersebut menyebabkan kerusakan rumah korban di bagian dapur, kamar mandi, kamar belakang, dan gudang.

"Pagar rumah milik Soleman runtuh menimpa rumah korban Imron Rosadi, sedangkan longsor juga menyebabkan kerusakan bagian dapur hingga tertimbun tanah longsor milik Wardi, yang juga tetangga korban," ujarnya.

Tanah longsor yang menimpa rumah korban akibat curah hujan tinggi yang berlangsung cukup lama di wilayah Kecamatan Pronojiwo. Rumah korban berada di bawah tebing yang di atasnya juga terdapat rumah milik Soleman.