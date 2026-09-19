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Bapak & Anak Hilang Saat Berburu di Hutan Semangga Merauke, Tim SAR Terus Bergerak

Bapak & Anak Hilang Saat Berburu di Hutan Semangga Merauke, Tim SAR Terus Bergerak
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Tim SAR Merauke saat mendengar keterangan dari warga terkait hilangnya dua orang saat berburu di hutan Semangga, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. ANTARA/HO/Dok SAR Merauke.

jpnn.com - JAYAPURA - Sebanyak dua warga yang merupakan bapak dan anak, Agustap Injoroweri (55) dan Setoeiroi Injoroweri (11) dilaporkan hilang saat berburu di Hutan Semangga 40, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Saat ini, Tim SAR Gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap kedua korban tersebut.

Kepala SAR Merauke Rudi mengatakan awalnya warga setempat, Yohanes Bombong, melaporkan bahwa kedua korban sejak Jumat (18/9) sekitar pukul 06.00 WIT pergi berburu menggunakan sebuah kendaraan roda empat.

Setiba di lokasi, kendaraan diparkir di pinggir jalan dan keduanya berjalan masuk ke dalam Hutan Semangga 40.

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Namun, hingga malam keduanya belum juga keluar dari hutan dan keberadaannya tidak diketahui.

Oleh karena itu, pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Basarnas Merauke.

Setelah menerima laporan, kata Rudi, tim rescue yang berjumlah delapan ke LKP dan berkoordinasi untuk melakukan pencarian Sabtu (19/9) .

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Lokasi kejadian perkara (LKP) diperkirakan berada pada koordinat 8°24'.989"S - 140°28'.769"E, atau berjarak sekitar 13,77 km dengan radial 33.16° arah timur laut dari Kantor Basarnas Merauke, dengan estimasi waktu tempuh darat sekitar 60 menit.

"Tim gabungan yang terdiri dari personel SAR dan BPBD Merauke, Polsek Tanah Miring serta Babinsa Semangga, Sabtu pagi (19/9) kembali melakukan pencarian," kata Kepala SAR Merauke Rudi, Sabtu (19/9) pagi.

Bapak dan anak dilaporkan hilang saat berburu di Hutan Semangga, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Tim SAR Gabungan terus bergerak melakukan pencarian.

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