Bapanas Perketat Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis, Cegah Kasus Keracunan Terulang

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) berkomitmen memperketat pengawasan keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan tidak ada lagi kasus keracunan makanan di masa mendatang.

Langkah ini juga diambil untuk memastikan inisiatif unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut berjalan optimal tanpa kendala kesehatan bagi para penerima manfaat.

“Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional turut andil dalam memberikan bimbingan teknis kepada SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), kepada SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia), sehingga diharapkan program makan bergizi gratis ini ke depan dapat lebih tertib kemudian tanpa adanya lagi isu kaitan dengan keracunan,” ucapnya dalam agenda APPMBGI National Summit 2026: Dari Pangan Bergizi Menuju Kecerdasan Bangsa, dikutip di Jakarta, Minggu.

Program MBG merupakan inisiatif pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan menyiapkan generasi unggul menuju visi Indonesia Emas 2045.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Pertanian (Kementan) dan Bapanas disebut berperan sebagai penyedia utama kebutuhan bahan pokok untuk MBG, mulai beras, jagung, kedelai, telur ayam, daging ayam, daging sapi, daging kerbau, aneka cabai, aneka bawang, gula konsumsi, garam konsumsi, dan lain sebagainya.

Ini artinya, 11 komoditas bahan pokok penting berada dalam kondisi surplus, yang memberikan fondasi kuat bagi ketahanan pasokan.

Lebih lanjut, salah satu fokus utama dalam implementasi MBG adalah pemanfaatan potensi pangan lokal dan pemangkasan rantai pasok. Melalui koordinasi dengan SPPG, pemerintah berupaya memperpendek jalur distribusi yang selama ini relatif panjang dan tidak efisien.

Dengan menghubungkan petani secara langsung kepada mitra penyedia makanan, harga bahan baku dapat ditekan menjadi lebih kompetitif, selagi tetap menjaga kesegaran dari bahan baku tersebut.