Bapenda Sulteng Apresiasi Kepatuhan Pajak dan Investasi PT GNI

jpnn.com, SULTENG - Perusahaan industri nikel PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) menerima apresiasi dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah atas kontribusinya dalam mendukung program investasi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sulawesi Tengah.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan terhadap peran aktif perusahaan dalam mendorong aktivitas ekonomi, penyerapan tenaga kerja, serta kontribusi terhadap penerimaan daerah.

Pemerintah daerah menilai investasi GNI turut memperkuat iklim usaha yang aman dan kondusif.

Dalam beberapa tahun terakhir, investasi GNI di Kabupaten Morowali Utara disebut memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan wilayah.

Kawasan industri yang dikelola perusahaan dinilai mampu mendorong pertumbuhan industri pengolahan nikel sekaligus menggerakkan sektor perdagangan dan usaha lokal.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Andi Irman, menyatakan investasi di sektor pengolahan mineral memiliki peran strategis dalam memperkuat basis ekonomi daerah.

Menurutnya, kehadiran industri hilirisasi berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan daerah dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Investasi yang masuk ke Sulawesi Tengah, termasuk yang dilakukan oleh PT GNI, memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi daerah.