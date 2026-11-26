jpnn.com, MANADO - Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara (Sulbagtara) bersama Bea Cukai Manado dan Bea Cukai Bitung memusnahkan barang hasil penindakan senilai Rp3,46 miliar dengan potensi kerugian penerimaan negara mencapai Rp1,33 miliar.

Pemusnahan dilaksanakan di halaman Kantor Bea Cukai Manado pada Rabu (25/11).

Kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen pengawasan terhadap peredaran barang ilegal sekaligus perlindungan masyarakat dan industri dalam negeri.

Barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan sepanjang 2025 yang dituangkan dalam 833 Surat Bukti Penindakan (SBP).

Barang tersebut terdiri atas 321.352 batang rokok ilegal, 1.052,825 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal, 23 liter etil alkohol, 187 bal pakaian bekas impor, 98 koli obat-obatan dan vitamin, 25 karton serta satu boks obat-obatan unggas, dan 1.656 pcs kosmetik.

Kepala Kanwil Bea Cukai Sulbagtara Zaky Firmansyah menyampaikan pemusnahan merupakan bagian dari upaya melindungi masyarakat dari risiko barang ilegal sekaligus menjaga iklim usaha yang sehat.

Menurut Zaky, peredaran barang ilegal tidak hanya berdampak terhadap penerimaan negara, tetapi juga menimbulkan risiko kesehatan dan mengancam keberlangsungan industri dalam negeri.

“Pengawasan dan penindakan terhadap barang ilegal bukan semata-mata untuk mengamankan penerimaan negara, melainkan juga memastikan masyarakat terlindungi dari produk yang tidak terjamin keamanan dan mutunya,” kata Zaky.