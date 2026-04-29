Barang Vidi Aldiano Dibagikan kepada Sahabat, Harry Kiss Cerita Begini

jpnn.com, JAKARTA - Ayah Vidi Aldiano, Harry Kiss mengatakan teman-teman mendiang anaknya masih kerap datang dan berkumpul di kediaman sang putra.

Dia pun merasa senang karena sahabat-sahabat mendiang putranya masih menyempatkan untuk menghibur menantunya, Sheila Dara.

"Iya itu geng itu, circle A1 itu. Biasanya ada Reza Chandika, Nino, ada Enzy," ujar Harry Kiss.

Belum lama ini, barang-barang peninggalan mendiang Vidi Aldiano juga diberikan kepada sahabat-sahabat sang musisi.

Salah satunya adalah parfum Vidi Aldiano yang diberikan kepada Nino Kayam.

Harry Kiss mengaku senang melihat barang anaknya masih bisa bermanfaat bagi orang sekitarnya.

"Ya senang saja. Saya lihat itu, tetapi yang lain-lain saya enggak lihat," tuturnya.

Selain merasa senang, dia juga menyoroti soal alasan menantunya, Sheila Dara memberikan parfum kepada sahabat mendiang Vidi Aldiano.