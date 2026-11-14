Barantin & Gagalkan Penyelundupan 180 Ribu Benih Bening Lobster di Bandara Soetta

jpnn.com - TANGERANG - Petugas Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Banten bersama Aviation Security (Avsec) menggagalkan pengeluaran sekitar 180 ribu benih bening lobster (BBL) yang diduga hendak diselundupkan ke Batam, Kepulauan Riau, melalui Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jumat (13/11).

"Benih lobster ditempatkan pada kain menyerupai kasa atau bahan filter akuarium yang dibuat lembap, kemudian digulung dan dimasukkan ke dalam kantong plastik yang diberi oksigen," kata Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Abdul Kadir Karding melalui keterangan tertulis diterima di Tangerang, Sabtu (14/11).

Dia menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berlangsung dengan penguatan kebijakan pemerintah melalui pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster (Satgas P2BBL) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2026 yang diterbitkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Semangat presiden sudah jelas, sumber daya benih lobster harus kita jaga dan pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan harus dihentikan," ujarnya.

Ketua Tim Karantina Ikan Balai Karantina Banten Suryana menambahkan penanganan kasus penyelundupan ratusan ribu benih bernilai ekonomis tinggi tersebut, berawal temuan di dalam dua koper berwarna abu-abu dan biru yang telah masuk ke sistem penanganan bagasi di Terminal 2E Bandara Soekarno-Hatta.

"Sekitar pukul 06.00 WIB ketika petugas melakukan pemeriksaan rutin menggunakan mesin X-ray," ucapnya.

Lalu, lanjut dia, dari pemindaian itu petugas mendapati isi koper didominasi objek organik berwarna oranye dengan pola bintik-bintik.

Pihaknya kemudian berkoordinasi dan membuka bagasi dengan disaksikan pihak terkait. Petugas menemukan BBL yang dikemas dalam kantong-kantong plastik khusus.