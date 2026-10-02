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Barasuara Isi Soundtrack GJLS: Berapi-Api, Iga Massardi Bicara Soal Api dan Mimpi

Barasuara Isi Soundtrack GJLS: Berapi-Api, Iga Massardi Bicara Soal Api dan Mimpi
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Iga Massardi, vokalis Barasuara, saat menghadiri konferensi pers film GJLS: Berapi-Api di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, Kamis (1/10). Foto: PKL/Intan Ramadani

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik Barasuara turut mengisi soundtrack film GJLS: Berapi-Api melalui lagu berjudul Api dan Mimpi.

Vokalis sekaligus gitaris Barasuara, Iga Massardi, mengatakan lagu tersebut memang dibuat untuk menjadi bagian dari film yang dibintangi Ananta Rispo, Rigen Rakelna, dan Hifdzi Khoir.

“Api dan Mimpi ini memang dibuat untuk film GJLS: Berapi-api. Jadi memang fungsinya lagu ini akan menjadi faktor penguat untuk film ini,” kata Iga saat konferensi pers di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, Kamis (1/10).

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Menurutnya, lagu Api dan Mimpi memiliki fungsi untuk memperkuat cerita yang disajikan dalam film GJLS: Berapi-api.

“Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana lagu ini bisa menjadi sebuah hal yang berkaitan dengan filmnya, jadi kalau bisa, memang jalan bareng terus,” ujar Iga Massardi.

Meski dibuat untuk kebutuhan film, lagu Api dan Mimpi nantinya juga dapat memiliki perjalanan sendiri sebagai sebuah karya musik.

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“Terus kemudian di sisi lain juga lagunya diharapkan juga bisa berdiri sendiri pada akhirnya nanti,” tutur Iga Massardi.

Film GJLS: Berapi-Api merupakan garapan sutradara Monty Tiwa yang diproduksi Amadeus Sinemagna bersama GJLS Entertainment.

Grup musik Barasuara turut mengisi soundtrack film GJLS: Berapi-Api melalui lagu berjudul Api dan Mimpi.

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