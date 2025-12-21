menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Barasuara Tutup Kemeriahan Tur Jalaran Sadrah di Jakarta

Barasuara Tutup Kemeriahan Tur Jalaran Sadrah di Jakarta

Barasuara Tutup Kemeriahan Tur Jalaran Sadrah di Jakarta
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Band rock, Barasuara saat Tur Album Showcase Jalaran Sadrah di Bali United Studio, Jakarta pada Sabtu (20/12). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Band rock, Barasuara menutup kemeriahan rangkaian Tur Album Showcase Jalaran Sadrah di Bali United Studio, Jakarta pada Sabtu (20/12).

Setelah mengguncang Bandung, Cirebon, Purwokerto, dan Semarang, Barasuara akhirnya menggelar konser di Jakarta dengan kehadiran ribuan Penunggang Badai.

Grup beranggotakan Iga Massardi (vokal/gitar), TJ Kusuma (gitar), Marco Steffiano (drum), Asteriska (vokal), Gerald Situmorang (bas) dan Puti Chitara (vokal) itu mengaku takjub dengan antusias penonton Tur Album Showcase Jalaran Sadrah.

Baca Juga:

"Ini mungkin konser terbesar kami. Kami mulai dari Rossi Musik pada 2015 dengan 300 orang, 13 tahun kemudian 1200an penonton, ini adalah milestone luar biasa buat kami," kata Iga Massardi di Bali United Studio, Jakarta pada Sabtu (20/12).

Tur Album Showcase Jalaran Sadrah menjadi bagian dari perayaan perjalanan musikal Barasuara serta merayakan karya terbaru kepada para penunggang badai dan khalayak luas.

Diselenggarakan dengan dukungan penuh dari Signature Time, tur Jalaran Sadrah sukses menghadirkan pertunjukan musik penuh energi khas Barasuara semua kota, khususnya Jakarta.

Baca Juga:

Tidak hanya menghadirkan materi album Jalaran Sadrah, Barasuara juga menyuguhkan dari album pertama, Taifun, serta album kedua, Pikiran dan Perjalanan.

Barasuara membuka aksi panggung lewat lagu-lagu seperti Antea, Fatalis, Merayakan Fana, Masa Mesias Mesias, dan Seribu Racun. Ribuan penonton pun langsung bernyanyi mengikuti lagu yang dibawakan Barasuara.

Band rock, Barasuara menutup kemeriahan rangkaian Tur Album Showcase Jalaran Sadrah di Bali United Studio, Jakarta pada Sabtu (20/12).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI