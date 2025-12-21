Barasuara Tutup Kemeriahan Tur Jalaran Sadrah di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Band rock, Barasuara menutup kemeriahan rangkaian Tur Album Showcase Jalaran Sadrah di Bali United Studio, Jakarta pada Sabtu (20/12).

Setelah mengguncang Bandung, Cirebon, Purwokerto, dan Semarang, Barasuara akhirnya menggelar konser di Jakarta dengan kehadiran ribuan Penunggang Badai.

Grup beranggotakan Iga Massardi (vokal/gitar), TJ Kusuma (gitar), Marco Steffiano (drum), Asteriska (vokal), Gerald Situmorang (bas) dan Puti Chitara (vokal) itu mengaku takjub dengan antusias penonton Tur Album Showcase Jalaran Sadrah.

"Ini mungkin konser terbesar kami. Kami mulai dari Rossi Musik pada 2015 dengan 300 orang, 13 tahun kemudian 1200an penonton, ini adalah milestone luar biasa buat kami," kata Iga Massardi di Bali United Studio, Jakarta pada Sabtu (20/12).

Tur Album Showcase Jalaran Sadrah menjadi bagian dari perayaan perjalanan musikal Barasuara serta merayakan karya terbaru kepada para penunggang badai dan khalayak luas.

Diselenggarakan dengan dukungan penuh dari Signature Time, tur Jalaran Sadrah sukses menghadirkan pertunjukan musik penuh energi khas Barasuara semua kota, khususnya Jakarta.

Tidak hanya menghadirkan materi album Jalaran Sadrah, Barasuara juga menyuguhkan dari album pertama, Taifun, serta album kedua, Pikiran dan Perjalanan.

Barasuara membuka aksi panggung lewat lagu-lagu seperti Antea, Fatalis, Merayakan Fana, Masa Mesias Mesias, dan Seribu Racun. Ribuan penonton pun langsung bernyanyi mengikuti lagu yang dibawakan Barasuara.