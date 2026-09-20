Barcelona Bakal Memperpanjang Kontrak Raphinha & 2 Pemain Muda Jebolan La Masia

jpnn.com - JAKARTA - Barcelona akan memperpanjang kontrak penyerang Raphinha. Perpanjangan kontrak itu akan membuat pemain berusia 29 tahun ini bertahan hingga 2029 di klub raksasa Liga Spanyol tersebut.

"Prosesnya sudah berjalan sejak kemarin. Kami sudah sepakat bahwa dia akan bertahan hingga 2029," kata Direktur olahraga Barcelona Deco seperti dikutip Tribuna pada Sabtu (19/9).

Raphinha bergabung dengan Barcelona pada 2022 setelah didatangkan dari Leeds United. Sejak bergabung, dia menjadi salah satu pemain penting di lini serang Blaugrana.

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Barca memang berencana memperpanjang kontrak Raphina satu tahun. Perpanjangan kontrak itu dilakukan sekaligus dengan memberikan kenaikan gaji setelah Raphinha tampil impresif dalam peran barunya sebagai penyerang tengah.

Performa Raphinha dalam posisi tersebut membuat Barcelona ingin mengikatnya dalam jangka panjang.

Sebelumnya, Raphinha juga telah mengungkapkan keinginan mengakhiri karier profesional bersama Barcelona.

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"Ketika memperbarui kontrak, saya melakukannya hingga 2028 dengan anggapan saya akan berusia 30 atau 31 tahun dan saya tidak tahu bagaimana saya akan menjalani karier saya," ujar Raphinha seperti dikutip Marca.

Barcelona telah membuka pembicaraan dengan Raphinha mengenai kontrak baru. Kesepakatan yang kini hampir rampung akan membuat pemain Brasil itu bertahan di Barca hingga usia 32 tahun.