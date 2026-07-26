Barcelona Berdukacita, Joan Laporta Berencana Menemui Keluarga Korban
jpnn.com - JAKARTA - Klub sepak bola Barcelona menyampaikan ucapan berbelasungkawa setelah seorang pekerja meninggal dunia dalam proyek renovasi Stadion Spotify Camp Nou pada Jumat (waktu setempat) atau Sabtu WIB.
Insiden tersebut menjadi kecelakaan kerja fatal pertama sejak proyek renovasi stadion dimulai pada Juni 2023.
"FC Barcelona menyampaikan dukacita yang mendalam atas meninggalnya seorang pekerja yang kehilangan nyawanya kemarin saat bekerja dalam proyek renovasi Spotify Camp Nou," tulis Barcelona dalam pernyataan resmi.
Klub juga memastikan akan memberikan dukungan penuh kepada keluarga, sahabat, dan rekan kerja korban.
Presiden Barcelona, Joan Laporta bahkan berencana menyampaikan belasungkawa secara langsung kepada keluarga korban atas nama seluruh organisasi klub.
Berdasarkan keterangan kepolisian Katalunya dikutip dari beIN Sports, korban yang berusia 54 tahun meninggal dunia setelah terjatuh saat mengecat platform konstruksi di area Camp Nou.
Petugas kepolisian, tim penyidik, serta tenaga medis darurat langsung dikerahkan ke lokasi setelah menerima laporan kejadian. Namun, nyawa korban tidak berhasil diselamatkan.
Proyek renovasi Spotify Camp Nou telah dimulai sejak 1 Juni 2023 dan melibatkan ribuan pekerja.
Barcelona berdukacita, memastikan akan memberikan dukungan penuh kepada keluarga, sahabat, dan rekan kerja korban.
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