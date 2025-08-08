Barcelona Copot Ban Kapten Marc-Andre Ter Stegen, Ini Sebabnya

jpnn.com - JAKARTA - Barcelona mengambil tindakan tegas terhadap Marc-Andre Ter Stegen.

Klub Liga Spanyol itu mengumumman mencabut ban kapten kiper Marc-Andre Ter Stegen gegara masalah disiplin.

Pencabutan itu dilakukan hingga waktu yang belum ditentukan.

Dikutip dari laman resmi klub, Jumat, Barcelona menjelaskan tindakan indisipliner Marc-Andre Ter Stegen membuat internal klub mengambil keputusan ini.

"FC Barcelona dengan ini mengumumkan bahwa setelah proses disiplin yang dibuka terhadap pemain Marc-Andre ter Stegen, dan hingga masalah ini diselesaikan secara definitif, klub, melalui kesepakatan bersama dengan Direktur Olahraga dan staf pelatih, telah memutuskan untuk sementara waktu menarik jabatannya sebagai kapten tim utama," tulis pernyataan resmi klub.

Selanjutnya, posisi kapten Barcelona menjelang musim kompetisi 2025/2026 akan diambil oleh bek senior Ronald Araujo.

Adapun Ronald merupakan wakil kapten sekarang ini. Ronald beberapa waktu lalu resmi memperpanjang kontrak bersama Blaugrana.

Pihak Barcelona juga membuka jalur hukum untuk mengatasi masalah indisipliner dari Ter Stegan yang berpotensi dapat memberikan sanksi kepada mantan kiper Borussia Mochengladbach tersebut.